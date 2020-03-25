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COVID-19 унес более 20 тысяч жизней по всему миру

Наибольшее число умерших от коронавируса COVID-19 в Италии и китайской провинции Хубэй

сегодня, 21:26
Автор:

• Екатерина Белоброва

COVID-19 унес более 20 тысяч жизней по всему миру

Университет Джонса Хопкинса, который осуществляет соответствующие подсчеты, обозначил, что с начала первой вспышки коронавируса  COVID-19 до 25 марта в мире скончались 20 тысяч 499 человек из-за заражения этой пандемией. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Больше всего умерших в Италии - 6820 человек. Второе место по количеству смертей занимает Испания, там умерли 3434 человека. В китайской провинции Хубэй, откуда распространилась инфекция, зарегистрировано 3 163 смерти.

Всего в мире коронавирус  COVID-19 обнаружили у 451 355 человек. Больше всего в Китае, где инфекцию нашли у 81 661 человека. В Италии зарегистрировано 74 386 случаев, в США - 60 115 случаев.

Излечились от коронавируса, согласно подсчетам сотрудников американского университета, 112 982 человека.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине коронавирус также продолжает расширяться и 25 марта поразил новые регионы, появившись уже и в Одесской области, где зафиксирован первый случай носителя, а также Волынской, Луганской и Запорожской.

Больше всего пациентов остается в Черновицкой области. В общем, коронавирус там подцепили 38 человек. Один пациент умер. Еще один вылечился и уже отправился с больницы домой. Также не удается потушить вспышку коронавируса в Киеве и Киевской области. Количество больных здесь увеличивается с каждым днем. В столице инфицированных уже 31, а в области их 22.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/650061.html
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