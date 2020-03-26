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Кому не нужна изоляция при въезде в Украину

Согласие о самоизоляции могут не подписывать отдельные категории граждан

сегодня, 14:19
Автор:

• Сергей Медведев

Кому не нужна изоляция при въезде в Украину

Согласие на самоизоляцию не нужно подписывать водителям, пилотам самолетов и членам экипажа кораблей и поездов. Такое разъяснение опубликовано на сайте правительства.

Такие нормы предусмотрены в изменениях к постановлению главного санитарного врача Украины, уточнили в Мининфраструктуры.

Несмотря на то, что согласно закону, водители и обслуживающий персонал транспортных средств, экипажи воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад не подписывают информированное согласие на самоизоляцию при пересечении государственной границы, в правительстве подчеркивают, что работодатель обязан обеспечивать сотрудников всеми необходимыми средствами защиты.

Как сообщал портал "Комментарии", в МИДе подсчитали число украинцев, которые вернулись из-за рубежа. Так, при поддержке дипломатических учреждений в Украину вернулось уже более 60 тыс. человек.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/vodiyi-chleni-ekipazhiv-povitryanih-morskih-ta-richkovih-suden-yaki-peretinayut-derzhavnij-kordon-ne-pidpisuyut-informovanu-zgodu-na-samoizolyaciyu
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