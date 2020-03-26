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Маскам в аптеках - быть: Госрезерв передал Минздраву 10 млн медицинских масок

Минздрав получил медицинское оборудование из Государственного резерва

сегодня, 14:56
Автор:

• Сергей Медведев

Маскам в аптеках - быть: Госрезерв передал Минздраву 10 млн медицинских масок

Министерство здравоохранения Украины получило 9 млн 980 тыс. защитных хирургических масок со складов Госрезерва. Такую информацию сообщил глава Государственного агентства резерва Украины Ярослав Погорелый.

 "Государственное агентство резерва Украины отгрузило Министерству здравоохранения Украины 9 млн 980 тыс. масок медицинского назначения. Последняя партия была отгружена 23 марта 2020 года (понедельник)", - заявил чиновник.

Помимо этого, в распоряжение Минздрава передали 69 аппаратов искусственной вентиляции легких портативной конструкции,  1180 ручных дыхательных аппаратов, 3 рентгеновских комплекса, 1350 пульсометров и 34 кислородных концентратора.

Стоимость всего переданного оборудования в Госрезерве оценивают в 69 млн грн.

Ранее портал "Комментарии" публиковал  советы медиков о том, как сделать маску многоразовой.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1860114-moz-otrimav-z-derzhrezervu-mayzhe-10-mln-masok
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