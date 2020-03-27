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Жуткие последствия коронавируса: врачи показали во что превращаются легкие

При несвоевременном обращении приблизительно у 2-4% пациентов с коронавирусом в легких происходят необратимые процессы.

сегодня, 08:31 889
Автор:

• Виолетта Комаровская

Жуткие последствия коронавируса: врачи показали во что превращаются легкие

На сколько жуткими могут быть последствия коронавируса Covid-19 решили рассказать американские врачи. Медики в университетской клинике Джорджа Вашингтона показали, во что болезнь за считанные дни превратила легкие пациента.

Чтобы предупредить людей о возможной опасности, врачи решили наглядно показать, как коронавирус влияет на человеческий организм. В первую очередь, Covid-19 поражает легкие. Именно поэтому медики создали на видео 3D-модель этого органа, пораженного вирусом. При чем это не какие-то абстрактные легкие, а легкие реального пациента - 59-летнего мужчины.

Все зоны, пораженные воспалением, на видео показаны желтым цветом.  У здорового человека желтых зон не должно быть, в принципе.

 

То, что мы видим на видео, это состояние легких пациента всего через несколько дней после появления первых симптомов коронавируса. Самостоятельно дышать пациент практически не может. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также проводят циркуляцию крови, чтобы насыщать ее кислородом.  

Стоит отметить, что столь жуткие последствия ожидают далеко не всех, кто заболеет коронавирусом. Если обратиться к врачу своевременно, подобных осложнений можно избежать. Врачи университетской клиники говорят, что сейчас необратимые повреждения получают легкие от двух до четырех процентов пациентов. И процесс заживления легких у них может растянуться довольно на долго. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Италии от коронавируса вылечился 101-летний мужчина. 


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/03/26/health/covid-19-lung-damage-video/index.html
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