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Карантин в многоэтажке: рекомендации Минздрава

Минздрав подготовил рекомендации для жителей многоквартирных домов

сегодня, 15:35
Автор:

• Сергей Медведев

Карантин в многоэтажке: рекомендации Минздрава

Гражданам Украины, проживающим в многоквартирных домах следует соблюдать особые правила предосторожности в связи с распространением вируса COVID-19. Такие советы опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

Так, сотрудники ведомтсва отмечают, что основным фактором риска является высокая концентрация жителей в границах одной территории. Поэтому, жителям высоток стоит максимально уделить внимание сохранению дистанции, даже в местах вынужденного скопления.

"Если вы живете в многоквартирном доме, избегайте скоплений людей в лифтах и подъездах. Позаботьтесь о дезинфекции дверей, поручней, кнопок. Если вы все-таки оказались в лифте не сами, обеспечьте максимально возможную дистанцию между соседями", - рекомендуют медики.

Также, в ведомстве подчеркивают важность строгого соблюдения режимов карантина во избежание распространения заболевания и призывают граждан к сознательности.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин.


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Источник: https://112.ua/zdorovie/v-minzdrave-dali-sovety-zhitelyam-mnogokvartirnyh-domov-na-vremya-karantina-530923.html
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