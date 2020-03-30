В Минздраве рассказали о заболеваемости COVID-19 в областях Украины

В МОЗ отчитались о количестве инфицированных коронавирусом украинцев. На утро понедельника медики зафиксировали 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 из которых стали смертельными.

Коронавирус уже зафиксирован практически во всех регионах:

Винницкая область - 23 случая;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 8 случаев;

Донецкая область - 6 случаев;

Житомирская область - 5 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 11 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 случай;

Кировоградская область - 4 случая;

Киев - 102 случая;

Киевская область - 49 случаев;

Львовская область - 6 случаев;

Луганская область - 2 случая;

Одесская область - 8 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ровенская область - 11 случаев;

Сумская область - 9 случаев;

Тернопольская область - 60 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 2 случая;

Черновицкая область - 75 случаев;

Черкасская область - 50 случаев;

Черниговская область - 2 случая.

Однако в МОЗ нет информации о заболеваемости на временно оккупированных территориях Крыма, а также Донецкой и Луганской областей. Кроме того, по состоянию на утро 30 марта 2020 года в Центр поступило 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего же с начала 2020 года таких подозрений было 2264.

Как ранее сообщали "Комментари", сегодня ночью в аэропорту “Борисполь” произошел скандал. В Киеве приземлились два спецрейса, которыми эвакуировали сотни туристов с Бали. Однако люди отказались подписывать непонятный, по их словам, документ об 14-дневной обсервации в отеле, поэтому забаррикадировались в самолетах. Как сообщают в соцсетях сами эвакуированные, они готовились к тому, что пройдут температурный скрининг и сделают экспресс-тесты на COVID-19, после чего поедут по домам на самоизоляцию, однако их ожидал неприятный сюрприз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!