В Минздраве рассказали о заболеваемости COVID-19 в областях Украины

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6272.47
ETH/USD
131.18
LTC/USD
38.56
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
31.65
RUB/UAH
0.36
В МОЗ отчитались о количестве инфицированных коронавирусом украинцев. На утро понедельника медики зафиксировали 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 из которых стали смертельными.
Коронавирус уже зафиксирован практически во всех регионах:
Винницкая область - 23 случая;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 8 случаев;
Донецкая область - 6 случаев;
Житомирская область - 5 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 11 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 случай;
Кировоградская область - 4 случая;
Киев - 102 случая;
Киевская область - 49 случаев;
Львовская область - 6 случаев;
Луганская область - 2 случая;
Одесская область - 8 случаев;
Полтавская область - 1 случай;
Ровенская область - 11 случаев;
Сумская область - 9 случаев;
Тернопольская область - 60 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 1 случай;
Хмельницкая область - 2 случая;
Черновицкая область - 75 случаев;
Черкасская область - 50 случаев;
Черниговская область - 2 случая.
Однако в МОЗ нет информации о заболеваемости на временно оккупированных территориях Крыма, а также Донецкой и Луганской областей. Кроме того, по состоянию на утро 30 марта 2020 года в Центр поступило 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего же с начала 2020 года таких подозрений было 2264.
Как ранее сообщали "Комментари", сегодня ночью в аэропорту “Борисполь” произошел скандал. В Киеве приземлились два спецрейса, которыми эвакуировали сотни туристов с Бали. Однако люди отказались подписывать непонятный, по их словам, документ об 14-дневной обсервации в отеле, поэтому забаррикадировались в самолетах. Как сообщают в соцсетях сами эвакуированные, они готовились к тому, что пройдут температурный скрининг и сделают экспресс-тесты на COVID-19, после чего поедут по домам на самоизоляцию, однако их ожидал неприятный сюрприз.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости