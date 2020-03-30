Американцы создали лекарство против коронавируса Covid-19

В США заявили о том, что создали лекарство, которое помогает одолеть коронавирус Covid-19. Об этом пишет The Daily Mail.

Так, в самых тяжелый случаях Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендует использовать плазму пациентов, которые уже переболели вирусом. Поэтому американцев начали успешно лечить препаратами, в основе которых - плазма с антителами для борьбы с Covid-19.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что в МОЗ отчитались о количестве инфицированных коронавирусом украинцев. На утро понедельника медики зафиксировали 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 из которых стали смертельными. Коронавирус уже зафиксирован практически во всех регионах Украины.

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