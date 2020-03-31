Ученые выяснили, почему новый коронавирус самый заразный

Американские ученые объяснили, почему новый коронавирус самый заразный из ныне существующих. Исследование провели в Университете Миннесоты.

Выяснилось, что столь быстрому и агрессивному распространению по миру Covid-19 способствовала его мутация. В процессе своей эволюции он научился более крепко цепляться за человеческие рецепторы, чем любой другой коронавирус. На поверхности таких вирусов есть так называемые шипы. Так вот у нового коронавируса они гораздо длиннее, чем у его собратьев. Из-за этого к человеческим клеткам он цепляется в четыре раза сильнее, объяснили исследователи.

Чтобы понять механизм заражения, ученые использовали метод рентгеновской кристаллографии. Выяснилось, что, мутировав, коронавирус нашел новые стратегии поражения человеческих клеток, которые более эффективны и позволяют вирусу быстро передаваться от человека к человеку и активно размножаться.

Поняв этот механизм, ученые надеются быстрее разработать лекарство и вакцину от коронавируса. Они надеются создать препарат, который будет нейтрализовать вирус до того, как он начнет размножаться и поражать новые организмы.

"Если новое лекарство, в основе которого будут антитела, сможет соединиться с вирусом прочнее, чем человеческий рецептор, инфекция не сможет проникнуть в клетку", подытожили исследователи.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что из-за вспышки коронавируса Черногория ввела комендантский час.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!