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Черногория ввела комендантский час

Гражданам Черногории запретили выходить на улицу

сегодня, 11:27
Автор:

• Сергей Медведев

Черногория ввела комендантский час

Правительство Черногории ужесточило условия карантина. В стране ввели комендантский час. Гражданам запрещено покидать свои жилища с 7 вечера и до 5 часов утра.

"Национальный координационный орган по инфекционным заболеваниям решил сегодня запретить гражданам покидать свои дома в будние дни с 19:00 до 5:00 и в выходные с 1:00 в субботу в 5:00 в понедельник утром", - предупреждают власти граждан.

Исключение сделали для сотрудников регулярных служб и для государственных сервисов. На улицу также можно выйти для выгула животных, однако максимальное время прогулки ограничили одним часом. За нарушение карантина для черногорцев предусмотрели уголовную ответственность.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Шмыгаль назвал условия смягчения карантина.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1860977-chornogoriya-vvela-komendantsku-godinu-cherez-koronavirus
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