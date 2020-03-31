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Украинские медики смогут бесплатно добираться на работу на служебных поездах Укрзализныци

В «Укрзализныце» сообщили, что все расходы на проезд медиков возьмут на себя

сегодня, 19:35
Автор:

• Татьяна Веремеева

Украинские медики смогут бесплатно добираться на работу на служебных поездах Укрзализныци

ПАО "Укрзализныця" и Министерства инфраструктуры Украины договорились о бесплатном подвозе медиков на служебных поездах на время карантина. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что предварительный перечень маршрутов и количество мест, необходимых для перевозки, были рассчитаны на основе данных от местных органов власти. Правда, для того, чтобы получить право бесплатного проезда, у медиков должны быть:

- служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий работу в медицинском учреждении;
- средства индивидуальной защиты, в частности маски или респиратор и перчатки.

"Укрзализныця" составит специальное расписание поездов, которые будут довозить медиков до места работы. Это расписание будет предоставлено органам местной власти, которые, в свою очередь, должны будут донести эту информацию до работников медицинских учреждений.



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