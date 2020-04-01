Кабмин вводит строгий карантин для пожилых украинцев

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Украинское правительство решило ужесточить меры по борьбе с распространением коронавируса. С соответствующим заявлением выступил глава Минздрава Максим Степанов.
"Мы хотим внедрить наиболее эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных мер: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта", - заявил министр.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль дал сутки на то, чтобы доработать изменения в карантинных мероприятиях так, чтобы при ограничениях соблюдались права человека.
Как сообщал портал "Комментарии", каждый десятый украинец не придерживается карантина.
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