Кабмин вводит строгий карантин для пожилых украинцев

Украинское правительство решило ужесточить меры по борьбе с распространением коронавируса. С соответствующим заявлением выступил глава Минздрава Максим Степанов.

"Мы хотим внедрить наиболее эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных мер: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта", - заявил министр.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль дал сутки на то, чтобы доработать изменения в карантинных мероприятиях так, чтобы при ограничениях соблюдались права человека.

Как сообщал портал "Комментарии", каждый десятый украинец не придерживается карантина.

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