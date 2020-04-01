Супрун обратилась к Илону Маску за аппаратами ИВЛ для Украины

Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун отозвалась на объявление американского инженера и изобретателя Илона Маска о предоставлении аппаратов искусственной вентиляции легких, которые имеются у компании Tesla в больницы любой страны мира в пределах действия ее доставки. Свой отклик Супрун сделала под постом самого Маска.

"Меня зовут Ульяна Супрун и я бывший министр здравоохранения Украины. Украине очень нужны аппараты для искусственной вентиляции легких. У нас в отделениях интенсивной терапии их всего 3500, а наше население — 37 млн. Пожалуйста, помогите нам!", - призвала бывший министр, несмотря на то, что Украина не входит в регионы по доставке компании Tesla.

Отметим, что в своей публикации Маск указал единственное условие для получения аппарата ИВЛ: это немедленная эксплуатация для спасения жизней, а не хранение на складах "на черный день".





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск подарил медицинским центрам штата Калифорния США более тысячи аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом.

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