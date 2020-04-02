В Украине первый случай коронавируса в армии

В Украине зафиксировали первый случай коронавируса COVID-19 в армии. Об этом сообщило в Facebook Командование медицинских сил.

Первой, кто подцепила коронавирус в ВСУ, стала военный медик из Хмельницкого военного госпиталя. Женщина почувствовала себя плохо еще несколько дней назад. Когда у нее появились симптомы ОРВИ, осталась лечиться дома. Но состояние только ухудшилось. Накануне ее с пневмонией привезли в городскую инфекционную больницу. Тест на коронавирус в COVID-19 дал положительный результат.

Сейчас состояние больной удовлетворительное, рассказали в Командовании медсил.

Также установлено круг общения медика за последнее время. Людей осмотрели и поместили на самоизоляцию. Среди прочих, врач контактировала с 10 военными. Их также осмотрели. В обязательном порядке сегодня всем проведут лабораторное обследование на коронавирус. Все места, где находилась больная, продезинфицировали специальным раствором.

В целом на изоляции сейчас 140 служащих Вооруженных сил. У половины из них режим самоизоляции закончится уже до конца этой недели.

Тесты на коронавирус сейчас активно проводят и на передовой. В частности, пройти их обязан офицерский состав, даже если симптомов и предпосылок к заболеванию не было.

Ранее "Комментарии" рассказывали подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине.

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