Больше всего смертей из-за коронавируса в Украине была зафиксирована среди людей старше 50 лет

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По состоянию на 2 апреля 2020 года в Украине от коронавирусной инфекции COVID-19 уже умерли 20 человек, 85% из них – это люди старше 50 лет. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины на странице в Facebook.
Отмечается, что у многих людей, которые умерли, были тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек и легких.
Среди мужчин умерли:
40-49 лет — 1 человек;
60-69 лет — 1 человек;
80-89 лет — 1 человек;
50-59 лет-2 человек.
Среди женщин умерли:
50-59 лет — 6 человек;
60-69 лет — 5 человек;
70-79 лет — 2 человек;
30-39 лет-2 человек.
Известно, что трое из умерших в течение 14 суток перед появлением симптомов, вернулись из-за границы. В среднем люди умирали спустя 9 суток после появления первых симптомов, а со дня госпитализации до смерти – 4 суток.
Все 20 человек находились на стационарном лечении в больнице, 60% из них получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации. Кроме того, все эти люди имели положительный результат лабораторного исследования на возбудитель коронавируса.
Ранее "Комментарии" писали, что в Украине 51% собственников бизнеса смогут продержаться месяц в условиях карантина, а каждый четвертый – имеет возможность не обанкротиться в течение 2-3 месяцев.
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