Больше всего смертей из-за коронавируса в Украине была зафиксирована среди людей старше 50 лет

По состоянию на 2 апреля 2020 года в Украине от коронавирусной инфекции COVID-19 уже умерли 20 человек, 85% из них – это люди старше 50 лет. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины на странице в Facebook.



Отмечается, что у многих людей, которые умерли, были тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек и легких.

Среди мужчин умерли:

40-49 лет — 1 человек;

60-69 лет — 1 человек;

80-89 лет — 1 человек;

50-59 лет-2 человек.

Среди женщин умерли:

50-59 лет — 6 человек;

60-69 лет — 5 человек;

70-79 лет — 2 человек;

30-39 лет-2 человек.

Известно, что трое из умерших в течение 14 суток перед появлением симптомов, вернулись из-за границы. В среднем люди умирали спустя 9 суток после появления первых симптомов, а со дня госпитализации до смерти – 4 суток.

Все 20 человек находились на стационарном лечении в больнице, 60% из них получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации. Кроме того, все эти люди имели положительный результат лабораторного исследования на возбудитель коронавируса.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине 51% собственников бизнеса смогут продержаться месяц в условиях карантина, а каждый четвертый – имеет возможность не обанкротиться в течение 2-3 месяцев.

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