Ульяна Супрун рассказала, как ухаживать за кожей рук, раздраженной антисептиками

Бывший исполняющий обязанности главы МОЗ Ульяна Супрун рассказала, как защитить кожу рук, которая пересыхает и раздражается от регулярного нанесения антисептиков. Детальный пост об этом она традиционно опубликовала на своем Facebook.

Так, Супрун пояснила, что чем больше концентрирован спирт в антисептике, тем сильнее сушится кожа. А изопропанол сушит сильнее этанола. При этом не стоит забывать, что антисептик, в котором спирта менее 60%, не действенный, то есть мыть руки, например, водкой не подойдет.

Также она добавила, что антисептик должно быть на основе спирта, возможно, иметь глицерин для смягчения кожи, и больше ничего может не содержать дополнительно.

"Обязательно пользуйтесь кремами, лосьонами или даже питательными масками для рук. Это касается всех: и женщин, и мужчин. Можно наносить средство по уходу за руками каждый раз после мытья и перед сном", - призывает Супрун всех, кто заботится не только о здоровье организма, но и красоте своей кожи.

В результате она отметила, что никакая сухость кожи и дискомфорт не должны стать причиной для отказа дезинфицировать руки в период, когда существует высокий риск заражения инфекциями.

"Сегодня соблюдения надлежащей гигиены рук - это один из самых действенных способов уберечься от возбудителей опасных болезней!", - резюмировала экс-министр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ульяна Супрун в очередной раз высказалась против всеобщего мнения, а именно о том, что маски и респираторы бесполезны для защиты от коронавируса COVID-19.





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