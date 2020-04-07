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Более 75 тысяч смертей и 1,3 млн случаев: статистика коронавируса в мире

Статистика коронавируса продолжает увеличиваться ежедневно, хотя рост немного замедлился

сегодня, 00:30
Автор:

• Антон Корнилов

Более 75 тысяч смертей и 1,3 млн случаев: статистика коронавируса в мире

На момент публикации коронавирусом Covid-19 во всем мире заболели 1 339 548 человек, из которых 74 395 умерли, а почти 278 тысяч выздоровели. Таким образом, еще почти миллион человек по всему миру продолжают болеть коронавирусом. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Лидером по числу заболевших остается США — более 362 тысяч. На втором месте Испания — почти 137 тысяч заболевших. А на третьем — Италия, где зарегистрировано более 132 тысяч случаев. Четвертое и пятое места антирейтинга достались Германии и Франции — более 102 тысяч и более 98 тысяч соответственно.

По числу смертей лидирует Италия — 16 523. На втором и третьем местах — Испания и США — 13 341 и 10 720. Больше всего выздоровевших в Китае — 77 тысяч, продолжают болеть всего 1299 человек. А больше всего больных в США — более 332 тысяч. На втором месте Италия, где болеют более 93 тысяч. А на третьем — Испания — 83 тысячи.

Как сообщал портал "Комментарии", ученые осудили мифы и теории заговора о передаче коронавируса через 5G.


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Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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