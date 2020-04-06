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Ученые осудили мифы и теории заговора о передаче коронавируса через 5G

В сети стала появляться информация о том, что 5G подавляет иммунитет и переносит коронавирус

6 апреля 2020, 23:51
Автор:

• Антон Корнилов

Ученые осудили мифы и теории заговора о передаче коронавируса через 5G

Научное сообщество осудило мифы и теории заговора о возможности передачи коронавируса через 5G и подавление человеческого иммунитета с помощью новой технологии беспроводного мобильного интернета. Об этом сообщили в издании BBC.

Пользователи популярных социальных сетей публиковали посты и обсуждали в комментариях различные теории заговора, которые в основном сводились к двум основным пунктам. По мнению пользователей, 5G подавляет иммунитет мирового населения и способствует распространению пандемии коронавируса Covid-19. Согласно теории, технология мобильной связи с помощью радиоволн распространяет коронавирус по всему миру.

Ученые назвали эти идеи мифами и "полным мусором", потому что даже с точки зрения науки это биологически невозможно. Один ученый заявил, что эта теория "не выдерживает критики". По его словам, радиоволны могут нарушить физиологию, но они крошечные и недостаточно сильны для этого.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в реанимацию, а канцлер Германии Ангела Меркель вышла из карантина.


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Источник: https://www.bbc.com/news/52168096
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