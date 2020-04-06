Ученые осудили мифы и теории заговора о передаче коронавируса через 5G

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Научное сообщество осудило мифы и теории заговора о
возможности передачи коронавируса через 5G и подавление человеческого иммунитета с
помощью новой технологии беспроводного мобильного интернета. Об этом сообщили в
издании BBC.
Пользователи популярных социальных сетей публиковали посты и обсуждали в комментариях различные теории заговора, которые в основном сводились к двум основным пунктам. По мнению пользователей, 5G подавляет иммунитет мирового населения и способствует распространению пандемии коронавируса Covid-19. Согласно теории, технология мобильной связи с помощью радиоволн распространяет коронавирус по всему миру.
Ученые назвали эти идеи мифами и "полным мусором", потому
что даже с точки зрения науки это биологически невозможно. Один ученый заявил,
что эта теория "не выдерживает критики". По его словам, радиоволны могут
нарушить физиологию, но они крошечные и недостаточно сильны для этого.
Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр
Великобритании Борис Джонсон попал в реанимацию, а канцлер Германии Ангела Меркель
вышла из карантина.
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