Борис Джонсон попал в реанимацию, а Меркель вышла из карантина

Сегодня, 6 апреля, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии (реанимацию) из-за ухудшения состояния. Вчера его госпитализировали с коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в издании Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель наоборот вышла из карантина после двухнедельной домашней самоизоляции и продолжит работу в офисе. Об этом сообщили в издании DW со ссылкой на пресс-секретаря канцлера.

На Даунинг-стрит заявили, что состояние премьер-министра Великобритании ухудшилось в течение дня и его решили перевести в реанимацию. Он рассказал о том, что заболел коронавирусом, еще 27 марта. Раньше он был против введения карантина в стране.

У канцлера Германии тесты несколько раз показали отрицательные результаты, но она продолжит сохранять социальную дистанцию и будет проводить рабочие встречи онлайн. Она ушла на карантин 22 марта.

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