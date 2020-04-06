Борис Джонсон попал в реанимацию, а Меркель вышла из карантина

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Сегодня, 6 апреля, премьер-министра Великобритании Бориса
Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии (реанимацию) из-за ухудшения
состояния. Вчера его госпитализировали с коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в издании Sky News со ссылкой на
Даунинг-стрит.
При этом канцлер Германии Ангела Меркель наоборот вышла из
карантина после двухнедельной домашней самоизоляции и продолжит работу в офисе.
Об этом сообщили в издании DW со ссылкой на пресс-секретаря канцлера.
На Даунинг-стрит заявили, что состояние премьер-министра
Великобритании ухудшилось в течение дня и его решили перевести в реанимацию. Он
рассказал о том, что заболел коронавирусом, еще 27 марта. Раньше он был против
введения карантина в стране.
У канцлера Германии тесты несколько раз показали
отрицательные результаты, но она продолжит сохранять социальную дистанцию и
будет проводить рабочие встречи онлайн. Она ушла на карантин 22 марта.
Как сообщал портал "Комментарии", мэр Днепра Борис Филатов
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