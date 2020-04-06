Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.04.2020

BTC/USD

7225.32

ETH/USD

163.79

LTC/USD

44.13

НБУ 07.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа Борис Джонсон попал в реанимацию, а Меркель вышла из карантина
НОВОСТИ Все новости

Борис Джонсон попал в реанимацию, а Меркель вышла из карантина

Премьер Великобритании и канцлер Германии по-разному переживают коронавирус

6 апреля 2020, 23:38
Автор:

• Антон Корнилов

Борис Джонсон попал в реанимацию, а Меркель вышла из карантина

Сегодня, 6 апреля, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии (реанимацию) из-за ухудшения состояния. Вчера его госпитализировали с коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в издании Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель наоборот вышла из карантина после двухнедельной домашней самоизоляции и продолжит работу в офисе. Об этом сообщили в издании DW со ссылкой на пресс-секретаря канцлера.

На Даунинг-стрит заявили, что состояние премьер-министра Великобритании ухудшилось в течение дня и его решили перевести в реанимацию. Он рассказал о том, что заболел коронавирусом, еще 27 марта. Раньше он был против введения карантина в стране.

У канцлера Германии тесты несколько раз показали отрицательные результаты, но она продолжит сохранять социальную дистанцию и будет проводить рабочие встречи онлайн. Она ушла на карантин 22 марта.

Как сообщал портал "Комментарии", мэр Днепра Борис Филатов наехал на народного депутата Александра Дубинского.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/coronavirus-prime-minister-boris-johnson-moved-to-intensive-care-after-condition-worsens-11969587
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...