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Комаровский рассказал об опасности защитных масок

Тотальное использование защитных масок во время пандемии коронавируса опасно и может ускорить распространение инфекции - Комаровский.

сегодня, 10:52 2654
Автор:

• Виолетта Комаровская

Комаровский рассказал об опасности защитных масок

Использование защитных масок в условиях пандемии коронавируса очень часто бывает неэффективно и даже опасно, считает Евгений Комаровский. Как маски могут помочь вирусу инфицировать больше людей доктор рассказал в на своем канале в YouTube.

С 6-го апреля власти обязали всех украинцев в общественных местах носить защитные маски. Доктор Комаровский подобное решение не поддерживает. Во-первых, маска никак не защитит здорового человека, поскольку коронавирус очень маленький и легко проникает через ее волокна, уверяет врач. Во-вторых, защитные маски могут ускорить распространение коронавируса, если их будут носить люди больные, но еще не имеющие симптомов. То есть, находящиеся в инкубационном периоде. 

Комаровский объяснил, как происходит этот процесс. Когда человек постоянно находится в маске, она становится от дыхания влажной и ее все время хочется поправить. При этом на ней скапливается огромное количество вирусов, которые затем попадают на руки, а с рук на различные поверхности. Прикоснувшись к ним, посторонний человек получит свою дозу инфекции. Доктор уверяет, что от человека в инкубационном периоде, если он будет без маски, заразиться сложнее. Это возможно только, если контакт с ним очень близкий. 

В то же время Комаровский призывает носить защитные маски тем, кто уже болеет и симптомы, что говорится, на лицо. Маска сдерживает инфицированную слюну и слизь во время кашля и чиханье. Таким образом гораздо меньшее вируса попадает в окружающую среду. Ведь именно капли с вирусом разлетаются на огромное расстояние, чего не наблюдается во время обычного дыхания. Именно поэтому ВОЗ рекомендует носить маски больным, подытожил Евгений Комаровский. 


Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Комаровский рекомендует пить колу для профилактики коронавируса. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZaeVYAFbnrc&feature=emb_logo
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