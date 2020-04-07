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Главный санитарный врач Украины рассказал, когда закончится карантин

Главный санитарный врач Виктор Ляшко предупредил, что если украинцы не будут соблюдать карантин, система здравоохранения может остановиться

сегодня, 12:02 2024
Автор:

• Татьяна Веремеева

Главный санитарный врач Украины рассказал, когда закончится карантин

Украина сможет вернуться к нормальной жизни уже через две недели, но для того, чтобы это произошло, жители нашей страны должны придерживаться всех карантинных ограничений. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Вернуться к привычной жизни можно будет при условии, что в стране удастся значительно уменьшить масштабы заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, а этого можно достичь только, если все будут соблюдать карантин, сказал Ляшко. В противном случае, в Украине может сложиться ситуация, как в странах, которые пострадали больше всего от коронавируса. Виктор Ляшко предупредил, что при несоблюдении всех правил, обозначенных правительством, система здравоохранения в нашей стране может оказаться парализованной.

Ранее "Комментарии" писали, что тех украинцев, которые заразятся коронавирусом и не смогут обеспечить себе самоизоляцию, будут помещать во временные госпитали. По словам Ляшко, в данный момент в Минздрав согласовывают приказ по разворачиванию временных госпиталей. Предназначены они для пациентов, состояние которых будет легким.


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Источник: https://nv.ua/ukraine/events/koronavirus-kogda-otmenyat-karantin-v-ukraine-novosti-ukrainy-50080527.html
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