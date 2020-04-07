Зараженных коронавирусом украинцев изолируют во временных госпиталях

Тех украинцев, которые заразятся коронавирусом и не смогут обеспечить себе самоизоляцию, будут помещать во временные госпитали. О планах правительства сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в данный момент в МОЗ согласовывают приказ по разворачиванию временных госпиталей. Предназначены они для пациентов, состояние которых будет легким.

"Это позволит нам более качественно наблюдать за больными с коронавирусной болезнью и в случае необходимости транспортировать их в полноценные учреждения здравоохранения, где можно проводить реанимационные мероприятия", - пояснил Ляшко во время брифинга.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в МОЗ рассказали о том, кто был инфицирован коронавирусом в Украине в минувшие сутки. Среди 143 человек - 9 детей и 32 медработника. По данным министерства, все 9 детей госпитализированы. Всего же в больницу увезли 35 человек из 143-х: остальные пребывают в самоизоляции. Тем временем, в тяжелейшем состоянии находится 7 пациентов: их подключили к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, глава американской организации EcoHealth Alliance, исследующей новые болезни, Питер Дашак говорит о том, что частота пандемий будет только расти. А причина тому - отношение человека к окружающей среде и рискованное поведение по отношению к животным. Для того, чтобы предотвратить появление новых вирусов, от которых нет ни иммунитета, ни лекарств, ученые призывают запретить рынки по продаже диких животных.



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