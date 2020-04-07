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Коронавирус - не последний: ученые назвали причину будущих глобальных пандемий

Глава американской организации EcoHealth Alliance, исследующей новые болезни, Питер Дашак говорит о том, что частота пандемий будет только расти

сегодня, 10:10 1573
Автор:

• Елена Волкова

Коронавирус - не последний: ученые назвали причину будущих глобальных пандемий

От коронавируса в мире умерло более 70 000 человек, и этот вирус - не последний из-за торговли дикими животными. Об этом сообщают ученые со всего мира, передает  ВВС.

Напомним, COVID-19 вспыхнул в китайском Ухане на рынке морепродуктов, где также торговали змеями, оленями, дикобразами и прочим, а его источник - летучая мышь. Медики до сих пор гадают, как вирус передался человеку, однако уверены в том, что животную природу имеют также тяжелый острый респираторный синдром (Sars), ближневосточный респираторный синдром (Mers), Эбола и вирус Нипах.

Глава американской организации EcoHealth Alliance, исследующей новые болезни, Питер Дашак говорит о том, что частота пандемий будет только расти. А причина тому - отношение человека к окружающей среде и рискованное поведение по отношению к животным. Для того, чтобы предотвратить появление новых вирусов, от которых нет ни иммунитета, ни лекарств, ученые призывают запретить рынки по продаже диких животных.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины сообщает о том, что, согласно последней информации по состоянию на 9:00 7 апреля, коронавирусом в нашей стране инфицированы 1462  человека. Это на 143 случая больше, нежели в минувшие сутки.



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Источник: comments.ua
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