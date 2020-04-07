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Дети, медики и критическое состояние: в МОЗ сообщили, кто заразился COVID-19 в минувшие сутки

Среди новых пациентов - 9 детей и 32 медработника, о чем во время брифинга рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

сегодня, 10:40 637
Автор:

• Елена Волкова

Дети, медики и критическое состояние: в МОЗ сообщили, кто заразился COVID-19 в минувшие сутки

В МОЗ рассказали о том, кто был инфицирован коронавирусом в Украине в минувшие сутки. Среди 143 человек - 9 детей и 32 медработника, о чем во время брифинга рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По данным министерства, все 9 детей госпитализированы. Всего же в больницу увезли 35 человек из 143-х: остальные пребывают в самоизоляции. Тем временем, в тяжелейшем состоянии находится 7 пациентов: их подключили к аппаратам ИВЛ.
Что же касается 45 летальных случаев, то умерли украинцы возрастом от 42 до 72 лет, у которых течение болезни усугубилось хроническими заболеваниями.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины сообщает о том, что, согласно последней информации по состоянию на 9:30 7 апреля, коронавирусом в нашей стране инфицированы 1462  человека. Это на 143 случая больше, нежели в минувшие сутки.
Кроме того, глава американской организации EcoHealth Alliance, исследующей новые болезни, Питер Дашак говорит о том, что частота пандемий будет только расти. А причина тому - отношение человека к окружающей среде и рискованное поведение по отношению к животным. Для того, чтобы предотвратить появление новых вирусов, от которых нет ни иммунитета, ни лекарств, ученые призывают запретить рынки по продаже диких животных.


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Источник: comments.ua
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