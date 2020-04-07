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Украинским частным клиникам разрешили проводить тесты на коронавирус

О каждом случае заражения частные клиники обязаны отчитываться в Минздрав

сегодня, 15:28
Автор:

• Сергей Медведев

Украинским частным клиникам разрешили проводить тесты на коронавирус

Правительство в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса разрешило негосударственным клиникам проводить ПЦР-тесты. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Разрешение касается лицензированных лабораторий и других медучреждений. Также сотрудников частных клиник обязали сообщать о каждом случае заболевания. 

"Они должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья. Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику и было проведено должное эпидемиологическое расследование ", - добавил Ляшко.

Ранее чиновник уже заявлял, что в Украине планируют проводить массовое тестирование граждан, однако делать это нужно с учетом возможностей системы здравоохранения.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине запускают собственное производство тестов на COVID-19.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/chastnym-klinikam-razreshili-delat-ptsr-testy-1586261542.html
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