Украинским частным клиникам разрешили проводить тесты на коронавирус

Правительство в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса разрешило негосударственным клиникам проводить ПЦР-тесты. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Разрешение касается лицензированных лабораторий и других медучреждений. Также сотрудников частных клиник обязали сообщать о каждом случае заболевания.

"Они должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья. Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику и было проведено должное эпидемиологическое расследование ", - добавил Ляшко.

Ранее чиновник уже заявлял, что в Украине планируют проводить массовое тестирование граждан, однако делать это нужно с учетом возможностей системы здравоохранения.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине запускают собственное производство тестов на COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!