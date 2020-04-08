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Бронхит или пневмония: как отличить симптомы

Несмотря на схожие симптомы, характер заболеваний разный. При пневмонии воспаление возникает непосредственно в легких, при бронхите - в слизистой бронхов.

сегодня, 07:46 1504
Автор:

• Виолетта Комаровская

Бронхит или пневмония: как отличить симптомы

Бронхит и пневмония поражают дыхательные пути и поэтому имеют схожие симптомы. Из-за этого на первоначальном этапе сложности с постановкой диагноза могут возникнуть даже у специалистов. Но различия все же есть. О них рассказало издание Hearth. 

Самое главное различие между пневмонией и бронхитом - в характере заболеваний. Если пневмония в первую очередь атакует альвеолы в легких, то бронхит довольствуется бронхиальными трубками. 

Бронхит провоцируют вирусы. Самым ярким его симптомом при этом остается регулярный кашель: сначала сухой, а через несколько дней мокрый. Цвет мокроты - полупрозрачный. Температура тела может как повышаться, так и неожиданно снижаться до нормальной отметки. А вот чувство усталости сопровождает человека практически на протяжении всей активной фазы болезни. Может возникнуть боль в груди. 

Пневмонию зачастую вызывают бактерии. Хотя вирусная пневмония также встречается. Инфекция поражает легкие, иногда сразу оба. Температура при пневмонии может быть выше, чем при бронхите.  Ко всему возникает озноб и слабость. Человек при этом теряет аппетит и, как следствие, вес. Также его постоянно беспокоит боль в груди и она гораздо сильнее, чем при бронхите, особенно на вдохе. Реже у человека случается затрудненное дыхание. 

Зачастую воспаление легких может иметь более тяжелые последствия, чем бронхит. Да и длится оно дольше. Кстати, подход к лечению пневмонии и бронхита также отличается. И только врач может подобрать эффективные препараты, которые не усугубят протекание болезни, а помогут справиться с ней быстрее. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Минздраве потребовали делать вскрытие всем умершим от пневмонии украинцам. 


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Источник: https://www.health.com/condition/cold-flu-sinus/bronchitis-vs-pneumonia
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