В МОЗ требуют делать вскрытие всем украинцам, умершим от пневмонии

В связи с увеличением количества инфицированных коронавирусом украинцев в МОЗ требуют, чтобы всем умершим от пневмонии людям делали вскрытие. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас рабочая группа пересматривает стандарты предоставления медпомощи людям, у которых подозревают COVID-19: начиная с тестирования, заканчивая нюансами в госпитализации. Кроме того, министерство в скором времени предоставит четкие указания патологоанатомам, которые отныне должны будут брать пробы для анализа на наличие у умершего от воспаления легких COVID-19.

По словам Ляшко, самый большой риск представляют сейчас похороны с большим количеством людей и прощальные поцелуи, в результате чего можно заразиться коронавирусом от умершего человека. В МОЗ также рекомендуют делать похороны менее длительными и уменьшить количество близких.

Как сообщал портал "Комментарии", глава министерства здравоохранения Илья Емец заявил, что для успешного преодоления вируса COVID-19 в Украине необходимо вводить чрезвычайное положение.





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