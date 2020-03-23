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В МОЗ требуют делать вскрытие всем украинцам, умершим от пневмонии

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорит, что самый большой риск представляют похороны, на которых можно заразиться коронавирусом от умершего человека

сегодня, 15:50
Автор:

• Елена Волкова

В МОЗ требуют делать вскрытие всем украинцам, умершим от пневмонии

В связи с увеличением количества инфицированных коронавирусом украинцев в МОЗ требуют, чтобы всем умершим от пневмонии людям делали вскрытие. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
По его словам, сейчас рабочая группа пересматривает стандарты предоставления медпомощи людям, у которых подозревают COVID-19: начиная с тестирования, заканчивая нюансами в госпитализации. Кроме того, министерство в скором времени предоставит четкие указания патологоанатомам, которые отныне должны будут брать пробы для анализа на наличие у умершего от воспаления легких COVID-19.

По словам Ляшко, самый большой риск представляют сейчас похороны с большим количеством людей и прощальные поцелуи, в результате чего можно заразиться коронавирусом от умершего человека. В МОЗ также рекомендуют делать похороны менее длительными и уменьшить количество близких.
Как сообщал портал "Комментарии", глава министерства здравоохранения Илья Емец заявил, что для успешного преодоления вируса COVID-19 в Украине необходимо вводить чрезвычайное положение.


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Источник: comments.ua
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