Медики назвали «Протефлазид» фуфломицином, - СМИ

Препарат "Протефлазид" производства "НПК Экофарм" относится к группе так называемых фуфломицинов, то есть к препаратам, которые не могут использоваться для лечения заявленных производителем болезней. Этот препарат не прошел испытаний и потому заявления о том, что им можно лечить коронавирус, не соответствуют действительности, пишет издание "Апостроф".

По данным производителя – "НПК Экофарм", которые не раз озвучивал замдиректора компании Александр Гриневич, "Протефлазид" является препаратом для лечения вирусов герпеса, гепатитов, гриппа, ОРВИ и даже ВИЧ-инфекции, а с недавнего времени – и потенциальным лекарством от Covid-19. При этом в своих интервью и комментариях он признает, что, кроме компьютерного моделирования, никаких испытаний препарата не было. Такой препарат в украинских аптеках стоит от 300 до 600 гривен в зависимости от объема.

Производителю удалось добиться поддержки президента Академии медицинских наук Виталия Цимбалюка, который даже написал письмо на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля с просьбой внедрить для профилактики и лечения от COVID-19 медиков и пациентов спиртовую настойку "Протефлазид".

По информации "Апострофа", Гриневич предпринимал попытку подать препарат в качестве лечения от коронавируса в феврале, когда на обсервацию в Новых Санжарах привезли украинцев, застрявших в охваченном эпидемией Китае. При этом ряд медиков выступил с заявлениями, что "Протефлазид" бесполезен не только при лечении коронавируса, а и при лечении любого другого вируса, и отсутствие испытаний это только подтверждает.

Так, врач-инфекционист Игорь Марков заявил, что "Протефлазидом" "даже герпес лечить не очень эффективно, а на коронавирус он будет действовать примерно как аскорбиновая кислота".

Биофизик, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский писал, что препарат является просто спиртовой настойкой из двух трав: вейника наземного 500 г/1000 мл и травы щучки дернистой 500 г/1000 мл. В связи с этим, настойка не может иметь должной эффективности.

По данным кандидата медицинских наук, анестезиолога-практика Андрея Семьянкива, вышеуказанный препарат не имеет доказанной эффективности.

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