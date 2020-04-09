"Аптеки без масок будут привлекать к ответственности", - Офис президента

В аптечных сетях Украины будут проходить проверки, чтобы исключить отсутствие масок в продаже в период острой пандемической ситуации и карантина. Об этом передает пресс-служба Офиса главы государства.

Так, президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел совещание, где обсуждались вопросы обеспечения граждан средствами защиты, без которых в условиях карантина нельзя посещать места общественного пользования.

Здесь участники приняли решение проводить мониторинг аптек и выявлять случаи, когда в наличии нет медицинских масок.

"При отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты, к фармацевтическому заведению будут приняты меры административного реагирования", - отмечается в сообщении пресс-службы ОП.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Денис Шмыгаль разрушил бытующее заблуждение о том, что, в связи с введением национального карантина, руководство магазинов и супермаркетов обязано выдавать покупателям маски на входе. Он подчеркнул, что руководители магазинов, чья деятельность разрешена в период карантина, должны только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории предприятий исключительно в масках и респираторах.





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