Стало известно, обязаны ли магазины выдавать маски своим покупателям

После объявления правительства об ужесточении карантина из-за коронавирусной пандемии в Украине в сети появились сообщения о том, что маски, которые становятся обязательными для ношения в общественных местах, будут выдавать на входах в аптеках, банках и магазинах. Кабмин опроверг сегодня эту информацию.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля, аптеки, магазины и банки не обязаны обеспечивать посетителей масками. Так, учреждения и магазины, деятельность которых разрешена на период карантина, должны только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории предприятий исключительно в масках и респираторах.

"Обязанность обеспечить себя масками возлагается на посетителей", - подчеркивается в сообщении.

Ранее "Комментарии" сообщили, что Кабмин разъяснил новые правила карантина, которые вступят в силу с 6 апреля в Украине. В частности, рассказали, кого, где и за что могут оштрафовать, а также пояснили, что считается общественным местом, обязательным для ношения масок.

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