Коварный коронавирус: врачи рассказали о жутких последствиях самолечения

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Самолечение во время эпидемии коронавируса может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни в целом. О жутких последствиях домашней терапии в эфире одного из украинских телеканалов рассказала врач-инфекционист Екатерина Булавинова.
Пока не существует никаких специальных лекарств против коронавируса с доказанной эффективностью. Лечение проводят симптоматическое. Соответственно, только врач может подобрать наиболее безопасную терапию.
Самым страшным последствием коронавируса является пневмония. Именно она вызывает удушье, а в последствии и смерть пациента. Если не обращаться к врачу вовремя, последствия могут быть необратимыми, говорит Булавина. Тяжелым пациентам может понадобится кислород и мощные антибиотики.
"Конечно, все хотят какую-то волшебную таблетку, однако ее не существует. Я очень прошу - не принимайте лекарства, эффективность которых в мире не доказана. Не скупайте эти препараты и не прячьте их у себя дома", - призвала украинцев врач-инфекционист.
Врач говорит, что в Украине уже были случаи, что люди покупали и принимали сами лекарства, о которых начитались в интернете. В последствии врачам приходилось иметь дело с жуткими осложнениями, а пациенты проходили через сверхтяжелое лечение.
Самое верное решение во время пандемии, подытожила Булавина, - обратиться к своему врачу при первых же симптомах болезни.
Ранее "Комментарии" рассказывали о различиях между бронхитом и пневмонией.
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