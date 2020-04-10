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Коварный коронавирус: врачи рассказали о жутких последствиях самолечения

Специфических лекарств для лечения коронавируса и препаратов с подтвержденной эффективностью в мире до сих пор не существует.

сегодня, 08:36 759
Автор:

• Виолетта Комаровская

Коварный коронавирус: врачи рассказали о жутких последствиях самолечения

Самолечение во время эпидемии коронавируса может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни в целом. О жутких последствиях домашней терапии в эфире одного из украинских телеканалов рассказала врач-инфекционист Екатерина Булавинова. 

Пока не существует никаких специальных лекарств против коронавируса с доказанной эффективностью. Лечение проводят симптоматическое. Соответственно, только врач может подобрать наиболее безопасную терапию. 

Самым страшным последствием коронавируса является пневмония. Именно она вызывает удушье, а в последствии и смерть пациента. Если не обращаться к врачу вовремя, последствия могут быть необратимыми, говорит Булавина. Тяжелым пациентам может понадобится кислород и мощные антибиотики.

"Конечно, все хотят какую-то волшебную таблетку, однако ее не существует. Я очень прошу - не принимайте лекарства, эффективность которых в мире не доказана. Не скупайте эти препараты и не прячьте их у себя дома", - призвала украинцев врач-инфекционист. 

Врач говорит, что в Украине уже были случаи, что люди покупали и принимали сами лекарства, о которых начитались в интернете. В последствии врачам приходилось иметь дело с жуткими осложнениями, а пациенты проходили через сверхтяжелое лечение. 

Самое верное решение во время пандемии, подытожила Булавина, - обратиться к своему врачу при первых же симптомах болезни. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о различиях между бронхитом и пневмонией. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/vremya-vrachey-a-ne-mediciny-v-seti-infekcionist-rasskazala-o-posledstviyah-samolecheniya-ot-koronavirusa-1525098.html
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