Новый алгоритм МОЗ: лечить коронавирус в Украине будут по японской схеме

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что отныне в Украине зараженных коронавирусом людей будут лечить по новому протоколу. По словам чиновника, новая схема, в основу которой легли новые данные исследователей из Японии, будет более эффективной.

В МОЗ сообщают о таких изменениях:

● Появилась возможность применять лекарственное средство "Фавипиравир", который используют для лечения новых штаммов гриппа.

● Алгоритм применения лекарственных средств стал четче.

● Более детальная информация о дозировке лекарств.

● Усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов.

● Обновили противопоказания, согласно актуализированной версии бельгийского наставления.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Киевской области столичные чиновники усиливают карантин. С завтрашнего дня медики ожидают пик заболеваемости, который продлится минимум до 20 апреля. И чтобы оборвать цепь заражений, чиновники просят людей воздержаться от пребывания на улице в эти и следующие выходные.

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