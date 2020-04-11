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Опасный карантин: чем обернулась изоляция для украинцев

Карантин в Украине ухудшил психологическое и эмоциональное состояние украинцев и спровоцировал опасные симптомы.

сегодня, 08:01 1060
Автор:

• Виолетта Комаровская

Опасный карантин: чем обернулась изоляция для украинцев

Изоляция на карантине обернулась для украинцев появлением опасных симптомов. Об этом говорят результаты исследования, которое провела Социологическая группа "Рейтинг". Украинцы стали больше страдать бессонницей, а многих одолевает тревожность.

Нестабильная ситуация в стране и в мире в целом, постоянное нахождение в замкнутом пространстве и отсутствие социальных контактов на психологическом и эмоциональном состоянии украинцев отразились уже через несколько недель после начала карантина. Среди самых тревожных симптомов, которые начали замечать у себя люди, - усталость, чувство тревоги и отсутствие сна. 

Меньше всего депрессивному настроению подвержены те, кому за 50. Но вот бессонница на карантине их стала мучить чаще. 

Проблемы с настроением и позитивным мышлением возникли у молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет. Они стали смотреть на жизнь в более мрачных цветах, говорят социологи. Также представители этой категории стали чаще жаловаться на признаки депрессии. Это связано прежде всего с тем, что как раз у молодежи образ жизни изменился больше всего на период карантина. Они были вынуждены отказаться от привычных развлечений, шумных компаний, поездок и элементов комфорта. Тогда как люди пенсионного возраста не поменяли свою жизнь столь радикально на время пандемии. 

Что интересно, что тревожности и бессоннице сейчас более подвержены мужчины. А женщины временные неудобства принимают более стойко. 
Также стоит отметить, что хотя социологи и отмечают рост тревоги среди населения, критическим его назвать нельзя. И как только украинцы вернутся к привычной жизни, все может стать на свои места. 

Ранее "Комментарии" рассказывали как справиться с внезапным чувством тревоги. 


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Источник: http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/psihoemocionalnoe_sostoyanie_ukraincev_na_karantine.html
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