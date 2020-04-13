Будет возвращаться снова и снова: в ВОЗ рассказали, когда закончатся вспышки коронавируса

Коронавирус отдельными вспышками будет возвращаться снова и снова, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Этот процесс закончится только тогда, когда в мире изобретут вакцину от Covid-19.

Иного пути, чтобы побороть коронавирус, сейчас не существует, считает посланник Гендиректора ВОЗ Дэвид Набарро. После ослабления карантина по всему миру в отдельных странах будут фиксировать новые вспышки. Ведь коронавирус - инфекционное заболевание и иначе, как созданием иммунитета, его не победить. При чем это возможно только, когда вакцина появится в широком употреблении и ее смогут ввести большому количеству людей, говорит Набарро.

"Не знаем пока, будет ли коронавирус поражать человечество волнами, как грипп. Но точно он будет преследовать нас еще долго. Нам нужна вакцина ,которая нас защитит", - сказал посланник Гендиректора ВОЗ в эфире канала NBC.

А пока вакцины нет, каждая страна должна создать такую систему здравоохранения, которая бы позволила быстро реагировать на новые случаи инфицирования, изолировать таких пациентов от общества и устанавливать контактных лиц. Больницы, в свою очередь, все время должны быть готовы спасать пациентов с коронавирусом, добавил Набарро. Мировых лидеров он призвал объединить усилия в борьбе с Covid-19, чтобы она стала гораздо эффективней.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что США из-за коронавируса впервые в истории объявили зоной масштабного бедствия всю страну.



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