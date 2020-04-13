Под видом лекарства от коронавируса украинцам продают неэффективную настойку - медики

Врачи предупреждают о неэффективности настойки "Протефлазид" в борьбе с коронавирусом. Мнения экспертов по этому поводу собрали журналисты Znaj.ua в статье "Осторожно, Протефлазид. Как украинцев разводят несуществующими лекарствами от коронавируса".

Спиртовую настойку трав щучки и вейника как лекарство от коронавируса предлагает украинцам компания "Экофарм", пишут журналисты. Препарат существует на рынке уже 20 лет, и за это время им предлагали лечить герпес, гепатит, грипп, ОРВИ и даже ВИЧ-инфекцию.

История этого препарата довольно неоднозначная. В 2018 году компания-производитель подала в суд иск о защите деловой репутации в ответ на публикацию, в которой "Протефлазид" был отнесен к "фуфломицинам". Суд отказал "Экофарму" в удовлетворении иска.

Биофизик, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский заявил, что этот препарат - типичный "фуфломицин". "Все его "типа исследования" - это вопиющая методологическая халтура, опубликованная исключительно в пост-советских странах в нерецензируемых журналах-мурзилках. Ни одного независимого исследования нет – все они оплачены производителем и не могут считаться объективными даже теоретически", - считает ученый.

А вот по словам врача-инфекциониста Игоря Маркова "Профтелазид" лечит не очень эффективно даже герпес. "На коронавирус он будет действовать примерно как аскорбиновая кислота", - говорит врач.

Следует отметить, что препарат не включен ни в какие международные протоколы, не имеет доказательной эффективности и не был изучен в реальных научных исследованиях



Как сообщали журналисты ранее, первая попытка компании "Экофарм" предложить "Протефлазид" в качестве лечения от коронавируса состоялась в феврале, когда на обсервацию в Новые Санжары привезли украинцев, которые застряли в охваченном эпидемией Китае.

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