Дубилет надеется, что карантин привьет украинцам полезную привычку

Бывший министр Кабинета министров и украинский бизнесмен Дмитрий Дубилет выразил надежду на то, что вспышка коронавируса COVID-19 научит людей, как минимум, мыть руки после посещения уборной. Об этом он рассказал изданию "Новое время".

По словам Дубилета, уже много лет он наблюдает картину в туалетах общественного пользования, как его посетители просто игнорируют личную гигиену и не моют руки после выхода из кабинки.

"2012 год. Я стою возле раковины в нашем офисе и мою руки. Где-то сзади раздается звук смыва, открывается дверь в туалетную кабинку, и я вижу в зеркале, как мимо меня проходит мой коллега. Уверенным шагом - прямо к выходу. Такую картину я наблюдал регулярно, каждый день. С различными коллегами. Все, наверное, куда-то очень спешили. Однажды ко мне в кабинет ворвался коллега Михаил и рассказал, что увидел, как из туалета, а не помыв руки, вышел заместитель председателя правления банка", - поделился бизнесмен.

В результате, по словам Дубилета, у него даже выработалась реакция на мужское рукопожатие при встрече: он его тщательно избегал.

"Простите, рука мокрая". "Извините, только смазал руки кремом". Однажды я травмировал руку во время игры в теннис и потом еще долго этим прикрывался", - признался экс-министр Кабмина, добавив, что очень сожалел, что не живет во времена ношения котелков, которые достаточно было приподнять для приветствия знакомых.

Дмитрий Дубилет выразил надежду, что с приходом коронавируса и постоянных предостережений, украинцы получат ряд новых и полезных привычек, которые останутся и после завершения карантина.

"В интернете немало пишут, как много навыков появится у украинцев вследствие кризиса. Люди массово учатся платить через онлайн-сервисы, пользоваться Zoom и заниматься спортом в домашних условиях. Буду рад, если одним из таких навыков станет частое мытье рук", - резюмировал политик и предприниматель.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня во время заседания Верховной Рады, нардепы от "Слуги народа" выступили в защиту педагогов, которые проводят уроки по программе "Всеукраинская школа онлайн".





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