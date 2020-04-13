Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.04.2020

BTC/USD

6719.69

ETH/USD

153.25

LTC/USD

40.23

НБУ 13.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.80

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Дубилет надеется, что карантин привьет украинцам полезную привычку
НОВОСТИ Все новости

Дубилет надеется, что карантин привьет украинцам полезную привычку

Экс-министр Кабмина и бизнесмен Дмитрий Дубилет поделился своей фобией "грязных рукопожатий"

сегодня, 16:54
Автор:

• Екатерина Белоброва

Дубилет надеется, что карантин привьет украинцам полезную привычку

Бывший министр Кабинета министров и украинский бизнесмен Дмитрий Дубилет выразил надежду на то, что вспышка коронавируса COVID-19 научит людей, как минимум, мыть руки после посещения уборной. Об этом он рассказал изданию "Новое время".

По словам Дубилета, уже много лет он наблюдает картину в туалетах общественного пользования, как его посетители просто игнорируют личную гигиену и не моют руки после выхода из кабинки.

"2012 год. Я стою возле раковины в нашем офисе и мою руки. Где-то сзади раздается звук смыва, открывается дверь в туалетную кабинку, и я вижу в зеркале, как мимо меня проходит мой коллега. Уверенным шагом - прямо к выходу. Такую картину я наблюдал регулярно, каждый день. С различными коллегами. Все, наверное, куда-то очень спешили. Однажды ко мне в кабинет ворвался коллега Михаил и рассказал, что увидел, как из туалета, а не помыв руки, вышел заместитель председателя правления банка", - поделился бизнесмен. 

В результате, по словам Дубилета, у него даже выработалась реакция на мужское рукопожатие при встрече: он его тщательно избегал.

"Простите, рука мокрая". "Извините, только смазал руки кремом".  Однажды я травмировал руку во время игры в теннис и потом еще долго этим прикрывался", - признался экс-министр Кабмина, добавив, что очень сожалел, что не живет во времена ношения котелков, которые достаточно было приподнять для приветствия знакомых. 

Дмитрий Дубилет выразил надежду, что с приходом коронавируса и постоянных предостережений, украинцы получат ряд новых и полезных привычек, которые останутся и после завершения карантина.

"В интернете немало пишут, как много навыков появится у украинцев вследствие кризиса. Люди массово учатся платить через онлайн-сервисы, пользоваться Zoom и заниматься спортом в домашних условиях. Буду рад, если одним из таких навыков станет частое мытье рук", - резюмировал политик и предприниматель.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня во время заседания Верховной Рады, нардепы от "Слуги народа" выступили в защиту педагогов, которые проводят уроки по программе "Всеукраинская школа онлайн".



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-chomu-potribno-miti-ruki-50081740.html?utm_campaign=article_heads&utm_medium=heads&utm_source=site
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...