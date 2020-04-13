"Имею право на ошибку": нардепы "Слуги народа" выступили в защиту учителей "Всеукраинской школы онлайн"

На сегодняшнем заседании парламента народный депутат от фракции "Слуга народа" и глава комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Сергей Бабак вместе с коллегами обратился к педагогам, которые на добровольных началах проводят дистанционное обучение школьников с 5 по 11 классы в проекте "Всеукраинская школа онлайн".

Бабак с командой вышли за трибуну не в официальных костюмах, а джемперах с надписью "Имею право на ошибку", а их послание было обращено в адрес учителей, которые во время преподавания на камеры допустили опечатки, за что жестоко поплатились.

"Вместо слов поддержки этих учителей социальные сети, журналисты, политики и даже их коллеги начали высмеивать и травить: такой себе общественный буллинг Учителей. Учителей - людей с большой буквы, которые на волонтерских началах решили помочь системе образования Украины в то время, как большинство систем образования мира просто не были готовы выстоять перед теми вызовами, которые поставила перед всеми нами пандемия", - обозначил в своей речи Бабак.

Политик подчеркнул, что все люди имеют права: право на волеизъявление, право на свободу слова, право на жизнь, а также ряд других важных прав, но, как оказалось, не имеют права на ошибку.

"Наши дети боятся сделать ошибку, потому что они получат "двойку", на них будут ругаться учителя, дразнить сверстники, в конце концов достанется от родителей дома. Поэтому наши дети растут неуверенными в себе, поэтому у нас не любят рисковать и так мало в украинской науке инноваций. Наше общество не толерантно к ошибкам, поэтому прежде чем что-то делать, каждый из нас обеспокоен: "а что же скажут люди?". И это отсутствие толерантности к ошибкам и есть основной болезнью нашего общества", - убежден Сергей Бабак.

Как итог своего выступления нардеп сравнил труд учителей с работой врачей в этот сложный эпидемиологический период. По его убеждению, пока врачи "на передовой" встречают пандемию и отважно борются за здоровье и жизнь нашей украинской нации, учителя столь же отважно борются за будущее и достоинство наших детей.

Такая речь Бабака вызвала максимальную поддержку и солидарность в сессионном зале.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что учительница по географии во время онлайн-урока для 10-го класса перепутала название океанов, а до этого оплошность в подсчетах допустила преподаватель математики. Как и ожидалось, это вызвало шквал критики от родителей школьников и просто диванных экспертов в социальных сетях.

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