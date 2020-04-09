Опять ляп: учительница географии перепутала океаны в эфире «Всеукраинской школы онлайн»

Еще один ляп учителя заметили в карантинном видеоуроке, созданном Минобразования в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн". Видеофрагмент с ошибкой учителя во время урока по географии для 10 класса появился в сети. Полная запись занятия размещена на странице МОН в Youtube.

Так, учительница, вероятно, оговорилась, и произнесла неправильное название океана.

"Территория Австралийского союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане”, - сказала преподаватель.

Однако подразумевался не Атлантический океан, поскольку западное и южное побережье Австралии омывают моря Индийского океана. Тогда как Атлантический океан не имеет отношения к Австралии.





Напомним, в Украине на время карантина в эфирах телеканалов транслируют уроки в рамка проекта "Всеукраинская школа онлайн". Однако в сети появился фрагмент видеоурока по математике для 5 класса, в котором учительница допускает нелепую ошибку.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что в МОН опубликовали расписание онлайн-уроков для школьников.

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