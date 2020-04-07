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Ошиблась на десятку: учительница математики оконфузилась в эфире «Всеукраинской школы онлайн»

Во время урока по математике, транслируемого одним из телеканалов, учительница ошиблась в подсчетах примера для пятиклассников

сегодня, 17:23 1311
Автор:

• Таисия Ерохина

Ошиблась на десятку: учительница математики оконфузилась в эфире «Всеукраинской школы онлайн»

В Украине на время карантина в эфирах телеканалов транслируют уроки в рамка проекта "Всеукраинская школа онлайн". Однако в сети появился фрагмент видеоурока по математике для 5 класса, в котором учительница допускает нелепую ошибку.


Так, при вычитании "30,2 - 2,2" вместо ответа "28" учительница пишет на доске "18". Вероятно, причиной ошибки стала невнимательность. Но ролик с конфузом учительницы уже разлетелся по сети. Организаторы проекта инцидент пока что не комментировали.

Напомним, с 6 апреля учащиеся 5-11 классов со всей Украины начали образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн", который обеспечит детям доступ к знаниям на период карантина. Ведут уроки по 11 предметам в эфире украинских телеканалов 40 учителей из Киева. Кроме того, занятия будут доступны на YouTube-канале Министерства образования и науки.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что в МОН опубликовали расписание онлайн-уроков для школьников.

Напомним, эксперты оценили для издания "Комментарии" действия Министерства образования и науки Украины в условиях эпидемии коронавируса и карантинных мероприятий. А также спрогнозировали, как может (и может ли) измениться в Украине система образования после нынешних кризисных явлений.


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Источник: https://comments.ua
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