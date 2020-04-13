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Семья Засухи купила три аппарата ИВЛ для больницы в Василькове

Киевские предприниматели Татьяна и Анатолий Засухи оказали помощь областным больницам Киева в борьбе с коронавирусом

сегодня, 19:07
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Семья Засухи купила три аппарата ИВЛ для больницы в Василькове

По инициативе Президента ФК "Колос" в селе Ковалевка Киевской области Андрея Засухи и аграрной фирмы "Свитанок", владельцами которой является Татьяна и Анатолий Засухи, для врачей и пациентов Василько.вской центральной районной больницы было закуплено три аппарата искусственной вентиляции легких, сотни комплектов защитных костюмов, масок респираторов, необходимых реактивов и медикаментов. Об этом сообщает издание "Моя Киевщина".

"Кроме аппаратов ИВЛ мы закупали защитные костюмы, маски, респираторы, очки и медпрепараты, в частности в те больницы, куда также могут попасть жители нашей ОТГ, а именно Белоцерковская, Фастовская и Киевская областная больница №2. Сейчас сложная ситуация, поэтому, если ты можешь и занимаешься бизнесом, надо помогать. Такое решение было принято Андреем Засухой, президентом "ФК Колос", я лишь исполнитель", - отметил директор агрофирмы "Свитанок" Олег Цаплиенко

Сейчас Васильковская ЦРБ, которая является одной из опорных больниц области, с учетом трех подаренных аппаратов ИВЛ, имеет их в своем распоряжении уже 15.

В общем, агрофирма "Свитанок" приобрела 10 аппаратов ИВЛ, медикаменты и наборы спецзащиты для врачей в несколько больниц Киевской области. После начала эпидемии агропредприятием семьи Засухи было потрачено немало средств - более 1 млн долларов США благотворительной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией на территории Киевской области.

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Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун обратилась к американскому инженеру Илону Маску в связи с острой нехваткой аппаратов ИВЛ в Украине.



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Источник: http://mykyivregion.com.ua/2020/04/13/borotba-z-koronavirusom-na-vasilkivshini-bez-podarunkiv-dlya-medikiv-ne-obijtisya/
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