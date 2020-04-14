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Ульяна Супрун рассказала об опасности самостоятельного тестирования на коронавирус дома

При самостоятельном использовании экспресс-теста на коронавирус можно получить недостоверный результат, считает Супрун.

сегодня, 12:57
Автор:

• Виолетта Комаровская

Ульяна Супрун рассказала об опасности самостоятельного тестирования на коронавирус дома

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала об опасности использования экспресс-тестов на коронавирус самостоятельно в домашних условиях. Все за и против она написала на своей странице в Facebook.

Накануне, экспресс-тесты на коронавирус появились в свободном доступе в украинских аптеках. Фактически каждый может купить его за несколько сотен гривен и провести исследование самостоятельно дома. Однако Ульяна Супрун советует не спешить с выводами. Ведь провести правильно тестирование, не нарушив алгоритм и получить затем верный результат может только врач. 

Самые распространенные ошибки, которые может допустить человек, - неверно взять кровь, отобрать ее слишком много либо слишком мало, зафиксировать неточное время для получения результатов, либо же проводить тестирование в неблагоприятных условиях. Все это может сказаться на результате и человек, в лучшем случае, просто выбросит деньги на ветер. В худшем - станет источником инфицирования для окружающих. Например, пишет Супрун, тест покажет отрицательный результат. Но это не означает, что человек здоров. Просто антитела, на которые реагирует экспресс-тест, еще не успели выработаться. Они появляются в организме на 4-7 день после заражения. 

Экс-министр также предупредила, что выбрасывать в помойку использованный тест нельзя. Поскольку там содержится человеческая кровь, которая может стать источником инфицирования. Как утилизировать тест, знают врачи.

Подытожив все это, Ульяна Супрун положительно высказалась об открытом доступе к экспресс-системам. Но советует, приобретая такую, обязательно обратиться к семейному врачу и провести исследование вместе с ним. 

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему врачи не проводят масштабного тестирования на коронавирус. 



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Источник: https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2624798094471408?__tn__=K-R
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