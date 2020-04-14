Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.04.2020

BTC/USD

6847.18

ETH/USD

156.94

LTC/USD

41.03

НБУ 14.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Больницы в разных областях Украины проверят на готовность лечить больных коронавирусом
НОВОСТИ Все новости

Больницы в разных областях Украины проверят на готовность лечить больных коронавирусом

Проверять готовность больниц к приему больных коронавирусом будут комиссии вирусологов и пульмонологов

сегодня, 14:30
Автор:

• Татьяна Веремеева

Больницы в разных областях Украины проверят на готовность лечить больных коронавирусом

В разных областях Украины проверят больницы на готовность принимать больных коронавирусом COVID-19. Этот вопрос обсудили во время традиционного заседания по вопросам борьбы с коронавирусом под председательством президента Владимира Зеленского.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что комиссии вирусологов и пульмонологов проверят состояние обеспечения больниц в регионах и готовность медработников к приему больных коронавирусом. Кроме того, специалисты детально изучат каждый летальный случай заболевания COVID-19, чтобы разобраться в причинах. Наибольшее внимание будет уделено областям с высоким уровнем смертности.

Во время совещания также был отмечен тот факт, что уровень заболевания коронавирусом в Тернопольской области, которая была в числе лидеров по количеству инфицированных, медики фиксируют спад заражения.

Напомним, что несмотря на многочисленные предостережения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, более 100 тысяч украинцев пришли 12 апреля в храмы на празднование Пасхи западного обряда (и на так называемое "вербное воскресенье" – восточного). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как можно (и можно ли) предотвратить паломничество в религиозные объекты 19 апреля, на Пасху по восточному обряду.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...