Больницы в разных областях Украины проверят на готовность лечить больных коронавирусом

В разных областях Украины проверят больницы на готовность принимать больных коронавирусом COVID-19. Этот вопрос обсудили во время традиционного заседания по вопросам борьбы с коронавирусом под председательством президента Владимира Зеленского.



Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что комиссии вирусологов и пульмонологов проверят состояние обеспечения больниц в регионах и готовность медработников к приему больных коронавирусом. Кроме того, специалисты детально изучат каждый летальный случай заболевания COVID-19, чтобы разобраться в причинах. Наибольшее внимание будет уделено областям с высоким уровнем смертности.

Во время совещания также был отмечен тот факт, что уровень заболевания коронавирусом в Тернопольской области, которая была в числе лидеров по количеству инфицированных, медики фиксируют спад заражения.

Напомним, что несмотря на многочисленные предостережения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, более 100 тысяч украинцев пришли 12 апреля в храмы на празднование Пасхи западного обряда (и на так называемое "вербное воскресенье" – восточного). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как можно (и можно ли) предотвратить паломничество в религиозные объекты 19 апреля, на Пасху по восточному обряду.

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