Коронавирус в супермаркете: нужно ли дезинфицировать продукты после покупки

Как не принести коронавирус из супермаркета домой и правильно продезинфицировать продукты рассказал эксперт по безопасности продуктов Джефри Ванвингеном.

Коронавирус Covid-19 не передается через продукты питания, говорит специалист. Но если в магазине рядом с ними, скажем, кашлял инфицированный человек, то вирус, вполне, может какое-то время оставаться на поверхности. Риск заразиться таким образом не такой уж и большой, но соблюдать меры предосторожности стоит, советует эксперт. Существует несколько простых правил:

1. Упаковки и пакеты следует выбросить сразу же после возвращения из магазина. Многоразовые следует хорошо постирать и высушить.

2. Если есть возможность избавьтесь от индивидуальной упаковки, сделайте и это. Скажем, печенье можно переложить в вазу, а обертку выбросить.

3. Продукты, которые могут обойтись без холодильника, можно на 2-3 дня оставить на балконе или в гараже. Речь идет о консервах, крупах и макаронах. За это время вирус погибнет.

4. Овощи и фрукты хорошенько промойте. Но прежде чем отправить их в холодильник, не забудьте просушить, чтобы продукты не испортились.

5. Если речь идет о продуктах в пластиковой или полиэтиленовой упаковке, ее можно обработать обычным дезинфектором.

6. Все поверхности в доме, куда вы клали продукты или пакеты до обработки, также продезинфицируйте.

Также важно помнить, что коронавирус не живет долго в открытой среде. Сколько времени он остается активным на различных поверхностях, "Комментарии" рассказывали ранее.

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