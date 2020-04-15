Ученые назвали ТОП-5 самых опасных мест на карантине

Ученые со всего мира пришли к выводу, что существует пять потенциально опасных мест, где можно подхватить коронавирус во время карантина.

Так, на первом месте находится аптека, куда люди приходят с симптомами заболевания. Медики говорят, что патогены вируса долго живут на поверхности и в воздухе после кашля и чиханья. Поэтому ходить в аптеку лучше всего сразу после открытия, когда там меньше всего покупателей.

Второе место в топе занимает магазин, куда лучше не входить без маски. Обрабатывать руки нужно и перед покупками, и после того, как вы рассчитались на кассе и поставили тележку.

На третьем месте оказались АЗС, где пистолет за день берут десятки, а то и сотни человек. Лучше всего на время карантина ездить на бесконтактные заправки, где есть специальные сотрудники.

Опасен и выгул собак, которые могут принести вирус домой на лапах. Чтобы обезопасить себя, нужно каждый раз мыть домашнего питомца после прогулки.

Пятое место медики отвели мусорке. Пусть риск здесь меньший, нежели в помещении, но именно здесь хранятся отходы - с бактериями и вирусами. После посещения всех вышеперечисленных мест необходимо тщательно вымыть руки или обработать антисептиком.

Напомним, в минувшие сутки коронавирусом в нашей стране заразилось еще 392 человека, и по состоянию на 9:00 утра среды количество инфицированных составляет 3764 украинца.

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