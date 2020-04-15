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Новые цифры коронавируса в Украине на 15 апреля: COVID-19 заразилось еще 392 человека

В МОЗ говорят, что из-за осложнений, вызванных COVID-19, в Украине скончалось 108 пациентов

сегодня, 09:30
Автор:

• Елена Волкова

Новые цифры коронавируса в Украине на 15 апреля: COVID-19 заразилось еще 392 человека

В минувшие сутки коронавирусом в нашей стране заразилось еще 392 человека, и по состоянию на 9:00 утра среды количество инфицированных составляет 3764 украинца. Об этом  сообщили в МОЗ Украины.
По информации медиков, на сегодняшний день, 15 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 108 пациентов. В то же время вылечилось 143 человека.
На данный момент ситуация в регионах выглядит так:

Винницкая область - 241 случай;
Волынская область - 100 случаев;
Днепропетровская область - 74 случая;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 130 случаев;
Закарпатская область - 110 случаев;
Запорожская область - 99 случаев;
Ивано-Франковская область - 356 случаев;
Кировоградская область - 192 случая;
Киев - 612 случаев;
Киевская область - 230 случаев;
Львовская область - 152 случая;
Луганская область - 4 случая;
Николаевская область - 14 случаев;
Одесская область - 70 случаев;
Полтавская область - 27 случаев;
Ровенская область - 173 случая;
Сумская область - 77 случаев;
Тернопольская область - 287 случаев;
Харьковская область - 25 случаев;
Херсонская область - 41 случай;
Хмельницкая область - 34 случая;
Черновицкая область - 589 случаев;
Черкасская область - 105 случаев;
Черниговская область - 10 случаев.

Ранее мы сообщали о том, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине не наступит в прогнозируемые сроки. Ранее в Минздраве ожидали, что это будет ориентировочно 14-15 апреля. Накануне главный санитарный врач сказал, что подобное развитие событий мало вероятно. Такой вывод врачи сделали, наблюдая динамику заболеваемости в Украине. Коронавирус, говорит Виктор Ляшко, распространяется медленнее, чем в других странах. Поэтому пик инфицирования либо будет несколько позже, либо может случиться так, что украинцы его вообще не заметят.

Также мы писали, что известный украинский врач и инфекционист Евгений Комаровский назвал условия, когда человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым.


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Источник: comments.ua
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