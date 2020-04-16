Зуб болит: В Минздраве пояснили работу дантистов в режиме карантина

Плановые стоматологические операции в карантин лучше не проводить. Об этом сообщают сотрудники Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

Так, в ведомстве отмечают, что услуги зубных врачей предусматривают тесный контакт с пациентом, который может стать источником заражения. Поэтому, от плановых действий в аспекте лечения зубов стоит отказаться. Исключения составляют лишь неотложные (ургентные) случаи, когда пациент испытывает сильную боль или болезнь может принести непоправимый вред здоровью пациента.

Тем не менее, в Минздраве отмечают, что на Львовщине местные власти решили отменить запрет на плановые услуги стоматологов.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, как будет работать транспорт в режиме карантина.





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