Более 2 млн заболевших и более 500 тыс. выздоровевших: статистика коронавируса в мире

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На момент публикации в полночь со среды на четверг, 15-16
апреля, во всем мире коронавирусом Covid-19 заболели более 2 миллионов человек, а именно 2 069 280.
Из них более 133 тысяч человек умерли, а еще более 508 тысяч — выздоровели.
Таким образом, более 1,4 миллиона человек продолжают болеть по всему миру.
Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.
Лидером по числу заболевших остаются США — более 637 тысяч.
Из них 561 тысяча продолжают болеть, почти 28 тысяч умерли, а почти 48 тысяч
выздоровели.
На втором месте в антирейтинге Испания — заболели более 177
тысяч. Из них всего 88 тысяч продолжают болеть, 18,5 тысячи умерли, а более 70
тысяч выздоровели.
На третьем месте Италия — заболели 165 тысяч человек. Из них
продолжают болеть более 105 тысяч, умерли более 21 тысячи, а выздоровели 38
тысяч человек.
Как сообщал портал "Комментарии", 93-летняя американка
выпила все пиво на самоизоляции из-за карантина и попросила у производителя
пополнить запасы с помощью креативной фотографии.
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