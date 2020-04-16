Более 2 млн заболевших и более 500 тыс. выздоровевших: статистика коронавируса в мире

На момент публикации в полночь со среды на четверг, 15-16 апреля, во всем мире коронавирусом Covid-19 заболели более 2 миллионов человек, а именно 2 069 280. Из них более 133 тысяч человек умерли, а еще более 508 тысяч — выздоровели. Таким образом, более 1,4 миллиона человек продолжают болеть по всему миру. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Лидером по числу заболевших остаются США — более 637 тысяч. Из них 561 тысяча продолжают болеть, почти 28 тысяч умерли, а почти 48 тысяч выздоровели.

На втором месте в антирейтинге Испания — заболели более 177 тысяч. Из них всего 88 тысяч продолжают болеть, 18,5 тысячи умерли, а более 70 тысяч выздоровели.

На третьем месте Италия — заболели 165 тысяч человек. Из них продолжают болеть более 105 тысяч, умерли более 21 тысячи, а выздоровели 38 тысяч человек.

Как сообщал портал "Комментарии", 93-летняя американка выпила все пиво на самоизоляции из-за карантина и попросила у производителя пополнить запасы с помощью креативной фотографии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!