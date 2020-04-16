Может ли алкоголь победить коронавирус: в ВОЗ рассказали правду

Победить коронавирус алкоголь не поможет. В ВОЗ поставили точку в этом вопросе и рассказали правду о популярном мифе.

Алкоголь действительно влияет на организм во время пандемии коронавируса, но это негативное влияние, утверждают специалисты. Риск заразиться Covid-19 у тех, кто регулярно употребляет спиртные напитки, только возрастает. К тому же алкоголь может значительно ухудшить состояние человека, если он уже болеет коронавирусом.

"Алкогольные напитки негативно влияют на иммунитет и снижают его. В последствии, риск осложнений становится выше, а человек более уязвим к инфицированию коронавирусом", - сообщили в ВОЗ. Ко всему, алкоголь увеличивает риски обострения психических расстройств и домашнего насилия.

Организация призывает страны на время карантина ограничить доступ граждан к спиртному. Стоит отметить, что, например, в США, где вспышка коронавируса самая сильная, всего за неделю продажи алкоголя выросли почти на четверть.

Ранее из-за популярного мифа о том, что алкоголь является отличной профилактикой коронавируса в Иране умерли несколько сот человек. Они отравились фальсифицированным алкоголем. Официально приобрести алкогольные напитки в стране сейчас невозможно. Об этом "Комментарии" рассказывали ранее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!