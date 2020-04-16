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Может ли алкоголь победить коронавирус: в ВОЗ рассказали правду

В ВОЗ призывают слепо не доверять мифам об алкоголе и коронавирусе, а следовать официальным рекомендациям.

сегодня, 09:08
Автор:

• Виолетта Комаровская

Может ли алкоголь победить коронавирус: в ВОЗ рассказали правду

Победить коронавирус алкоголь не поможет. В ВОЗ поставили точку в этом вопросе и рассказали правду о популярном мифе. 

Алкоголь действительно влияет на организм во время пандемии коронавируса, но это негативное влияние, утверждают специалисты. Риск заразиться Covid-19 у тех, кто регулярно употребляет спиртные напитки, только возрастает. К тому же алкоголь может значительно ухудшить состояние человека, если он уже болеет коронавирусом. 

"Алкогольные напитки негативно влияют на иммунитет и снижают его. В последствии, риск осложнений становится выше, а человек более уязвим к инфицированию коронавирусом", - сообщили в ВОЗ. Ко всему, алкоголь увеличивает риски обострения психических расстройств и домашнего насилия.

Организация призывает страны на время карантина ограничить доступ граждан к спиртному. Стоит отметить, что, например, в США, где вспышка коронавируса самая сильная, всего за неделю продажи алкоголя выросли почти на четверть. 

Ранее из-за популярного мифа о том, что алкоголь является отличной профилактикой коронавируса в Иране умерли несколько сот человек. Они отравились фальсифицированным алкоголем. Официально приобрести алкогольные напитки в стране сейчас невозможно. Об этом "Комментарии" рассказывали ранее. 


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Источник: https://www.cnbc.com/2020/04/15/drinking-alcohol-can-make-the-coronavirus-worse-the-who-says-in-recommending-restricting-access.html
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