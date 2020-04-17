Производитель «Протефлазида» пытается «впарить» свой препарат медикам по всей стране – СМИ

Уже 20 лет препарат "Протефлазид", признанный медиками и экспертами типичным "фуфломицином", пытаются пристроить в медучреждения по всей стране, пишет "КП в Украине".

Так, компания "Экофарм", производящая это лекарство, все это время заверяла общество и медспециалистов, что их изобретение помогает в лечение вирусов герпеса, гепатитов, гриппа, ОРВИ и даже ВИЧ-инфекции. Теперь же производитель уверяет, что "Протефлазид" лечит и коронавирус. Хотя никаких научных доказательств этому не существует, говорится в материале.

"Предприимчивыми людьми было решено, что спиртовая настойка на травах щучки и вейника отныне будет применяться для лечения. Оставалось развернуть масштабную пиар-кампанию, чтобы нашлись доверчивые люди, которые за флакончик спирта готовы отдать 600-700 гривен", - пишет автор.

Ранее замдиректора "НПК Экофарм" Александр Гриневич заявлял, что он лишь допускает, что препарат может блокировать размножение вируса.

"Возможно, наш препарат будет блокировать. Никто не утверждает. Мы говорим о предпосылках, которые могут быть. У нас нет конкретных данных. Но если будем ждать еще год, умрет еще 100 000 человек. Понимаете, о чем идет речь? Поэтому предлагаем использовать. Будет эффект - спасем людей", - сказал Гриневич.

Затем в середине апреля появились новости о том, что львовские больницы получили партию "Протефлазида" по просьбе городских властей. Из новостей следовало, что мэр Львова Андрей Садовый встретился с "Экофарм" и пообещал полную поддержку "изобретателям". И тут же со всех сторон полетели критические высказывания в адрес не только "Протефлазида", а и самого Садового.

Однако реакция Садового не заставила себя долго ждать. Оказалось, что он стал жертвой информационной спецоперации.

"В Интернете распространяется заказная статья, которая должна побудить пациентов покупать медицинский препарат "Протефлазид" для укрепления иммунной системы человека в условиях пандемии COVID-19. В статье упоминается мое имя, а также использованы якобы высказывания работников Львовской больницы скорой медицинской помощи, согласие на которые они не давали", - заявил Садовый.

По его словам, "ни о какой связи с подготовкой больниц города к действиям в условиях эпидемии COVID-19, как об этом говорится в заказных материалах, речи не было". Также Садовой пообещал вернуть "Протефлазид" туда, откуда его привезли.

Ранее "Комментарии" сообщали, что врачи рассказали о жутких последствиях самолечения коронавируса.

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