Комаровский пояснил, как нужно обрабатывать маски для повторного использования

Медицинские маски, которые стали незаменимыми во время карантина из-за пандемии коронавируса, являются одноразовыми, но при крайней необходимости их можно использовать повторно, заявил украинский врач Евгений Комаровский. Как правильно постирать маски, он рассказал в своем YouTube-канале.

По словам Комаровского, специалисты не рекомендуют стирать медицинские маски, поскольку их используют одноразово. Но в случае дефицита защиты в аптеках или дороговизны, маску можно постирать. Доктор отметил, что это будет лучшим выходом, чем ходить без маски. Вопреки популярным вариантам дезинфекции маски, бытующим в сети – обработка в микроволновке, кипячении или замачивании в спирте – Комаровский советует более простой способ.

"Для стирки маски нужно накидать в тазик мыла, или налить моющего средства для посуды, или стиральный порошок, или белизны. Туда положить маски, замочить на какое-то время, после чего можно сполоснуть чистой водой, повесить сушить и использовать повторно", - рассказал доктор.

Кроме того, Комаровский добавил, что вместо антисептиков и санитайзеров также нужно использовать мыло.

"Мыло и вода - многократно лучше и эффективнее любого санитайзера, - заявил Комаровский. - Мытье рук под проточной водой около 30 секунд будет лучше любого спирта и перекиси".





Ранее "Комментарии" сообщали, что Комаровский рассказал, как коронавирус проявляется у домашних животных.

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