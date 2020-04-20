"Ждите среды": на сколько могут продлить карантин в Украине

Украина может остаться на карантине до 12 мая, а то и дольше. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Чиновник уточнил, что окончательное решение будет принято на заседании Кабинета министров в среду, 22 апреля.

"Ждите среды. На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина. 22-го Кабмин рассмотрит. Главный санитарный врач прогнозирует, что по меньшей мере до 12 мая. Решение принимает правительство", - уточнил Ляшко.

От метим, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантинные мероприятия в Украине могут быть продлены, однако условия изоляции смягчат в некоторых сферах жизнедеятельности.

Как сообщал портал "Комментарии", от Зеленского потребовали восстановить транспортное сообщение между городами. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте главы государства.

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