"Ждите среды": на сколько могут продлить карантин в Украине

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Украина может остаться на карантине до 12 мая, а то и дольше. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Чиновник уточнил, что окончательное решение будет принято на заседании Кабинета министров в среду, 22 апреля.
"Ждите среды. На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина. 22-го Кабмин рассмотрит. Главный санитарный врач прогнозирует, что по меньшей мере до 12 мая. Решение принимает правительство", - уточнил Ляшко.
От метим, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантинные мероприятия в Украине могут быть продлены, однако условия изоляции смягчат в некоторых сферах жизнедеятельности.
Как сообщал портал "Комментарии", от Зеленского потребовали восстановить транспортное сообщение между городами. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте главы государства.
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